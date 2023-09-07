قاصفًا جبهة الأهلي وفراس البريكان .. الفتح يعلن ضم دجانيني تافاريس بطريقة خاصة

الأهلي خطف البريكان من الفتح، فرد النموذجي بإعادة مهاجم الراقي السابق، لكن طريقة الإعلان سببت حالة من السخرية والجدل

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بطريقة مستفزة بعض الشيء للأهلي وجماهيره ومهاجمه الجديد فراس البريكان، أعلن الفتح تعاقده مع الكاب فيردي دجانيني تافاريس؛ مهاجم الراقي الاسبق.

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النموذجي وقع مع اللاعب قادمًا من طرابزون سبور التركي، بعقد يمتد لموسمين، إذ ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025م.

لكن الجدل صاحب الصفقة، نظرًا لطريقة إعلان الفتح عنها، إذ سخر الجمهور من توقيع الإعلان، والذي كان الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم الخميس، في إشارة لفوز النموذجي الأخير أمام الأهلي بنتيجة 5-1، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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ولم يتوقف النموذجي عند توقيت الصفقة فقط، إنما أرفق فيديو الإعلان عنها بتعليق: "كل اللي راح قادرين نجيب مكانه"، في إسقاط واضح على البريكان، الذي انضم مؤخرًا للراقي.

يشار إلى أن دجانيني لعب للأهلي عامين منذ 2018 لـ2020م، قبل أن يرحل مجانًا للدوري التركي، لكنه قدم عدة شكاوى ضد الراقي، تسببت في صدور عقوبات دولية على النادي الجداوي.

وخلال الموسم الماضي، لم يحرز المهاجم الكاب فيردي إلا خمسة أهداف فقط وصنع ثلاثة آخرين، خلال 40 مباراة خاضها مع طرابزون وكذلك مع الشارقة الإماراتين الذي أعير له في النصف الثاني من الموسم.

أما البريكان فقد أحرز 18 هدفًا، وصنع أربعة خلال 32 مباراة في الموسم الماضي مع النموذجي.

SHAHID