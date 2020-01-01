قائمة فرنسا - استدعاء حسام عوار لأول مرة وغياب بوجبا بسبب كورونا

صاحب الأصول الجزائرية حسام عوار ينضم لأول مرة وبوجبا وندومبيلي يغيبان بسبب الإصابة بفيروس كورونا

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قائمة الديوك والتي ستشارك في مباراتي المنتخب الافتتاحيتين في دوري الأمم الأوروبية بداية من الخامس من سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد النجم صاحب الأصول الجزائرية حسام عوار لأول مرة، وكذلك شهدت غياب اثنين من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لإصابتهما بفيروس كورونا.

وأظهرت فحوصات المنتخب الفرنسي إصابة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا بفيروس كورونا بعد إيجابية الفحوصات التي خضع لها، وكذلك تانجي ندومبيلي نجم توتنهام.

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وبذلك من المفترض أن يدخل لاعبا المنتخب الفرنسي في فترة حجر صحي ويتم عزلهما منزليًا وبعيدًا عن بقية الزملاء لمدة أسبوعين وحتى يتعافيا من الفيروس.

وضمت القائمة كل من هوجو لوريس من توتنهام الإنجليزي ومايك مينيان من ليل وستيف مانداندا من أولمبيك مارسيليا في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع جاء لوكاس هيرنانديز وليو دوبوا وكيمبيمبي وكليمون لونجليه ودايوت أوباميكانو ورافائيل فاران ولوكاس ديني وفيرلان ميندي.

في وسط الملعب استدعى ديشان كل من موسى سيسوكو وحسام عوار وستيفان نزونزي وإدواردو كامافينجا وأدريان رابيو ونجولو كانتي، مع غياب بول بوجبا وندومبيلي بسبب فيروس كورونا وإيجابية فحصيهما.

أما في خط الهجوم فجاء كل من أوليفييه جيرو ووسام بن يدر وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وأنتوني مارسيال وجوناثان أيكوني.

وتريد فرنسا قطع الطرق على منتخب الجزائر فيما يخص استدعاء حسام عوار، ولكن ذلك سيحدث فقط في حال شارك نجم ليون خلال أي دقيقة من المباراتين، أما في حال جلس احتياطيًا فسيكون من حق الجزائر استدعائه في حال كانت له رغبة في تمثيل محاربي الصحراء.

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وتنتظر فرنسا مواجهتين في دوري الأمم الأوروبية حيث ستكون الأولى أمام المنتخب السويدي في الخامس من سبتمبر ثم مواجهة أمام كرواتيا في الثامن من الشهر ذاته.