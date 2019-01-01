فالفيردي: لا نهتم بالكلاسيكو الآن

فالفيردي يتحدث عن مواجهة ريال سوسيداد ويشير إلى الكلاسيكو

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إن تركيز لاعبي الفريق الكتالوني منصب على مواجهة ريال سوسيداد وليس على الكلاسيكو.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ملعب أنويتا والذي شكل عقدته في السنوات الأخيرة قبل أن يكسرها الموسم قبل الماضي، وذلك من قبل مواجهة ريال سوسيداد قبل 4 أيام فقط من مواجهة ريال مدريد.

وحول ذلك، قال فالفيردي إن التركيز يجب أن يكون على المباراة القادمة، بالنسبة للكلاسيكو فلم تخبرنا الأجهزة الأمنية عن أي جديد، ولكن أمامنا مواجهة سوسيداد قبل الحديث عن هذه الأمور.

وأضاف: "أرى إيفان راكيتيتش مثل الأخرين تمامًا، نحن في مرحلة يجب أن يلعب فيها الجميع ولكن لا يمكن أن يشارك الجميع في نفس المباراة"

وتابع: "سوق الشتاء لم يبدأ بعد، ولكن منذ الأن يسألون عن ما سيحدث فيه، وحين ينتهي سيسألون عن ما سيحدث في الميركاتو الصيفي، هذه طبيعة كرة القدم"

وأردف: "أرثر ما زال يشعر بعدم ارتياح وعليه الراحة أكثر ومن ثم تقييم حالته ومعرفة هل وصل إلى حالة الجاهزية التامة من أجل المشاركة أم لا"

وحول عودة بيدرو إلى برشلونة قال: "هو في نادٍ آخر الآن ويجب علينا احترامه، أما بالنسبة لسيميدو وألبا لقد تدربوا منذ آخر مباراة في الدوري، لم يشاركوا أمام إنتر، أتمنى أن يكونا جاهزين غدًا"

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يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن ملاحقه وغريمه التقليدي ريال مدريد، الغريم الذي يتساوى معه في النقاط حتى الآن.