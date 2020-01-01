عبدالرزاق حمدالله وفيتوريا يُغادران النصر بطائرة خاصة

يأتي هذا القرار بعد سماح وزارة الرياضة بمغادرة اللاعبين الأجانب

يستعد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لمغادرة المملكة العربية السعودية اليوم بعد نجاحه في إنهاء كافة إجراءات السفر.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن اللاعب سيرافقه المغربي مراد راموز، مدرب اللياقة، حيث وافقت إدارة العالمي على سفرهم.

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وأكدت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، وأرنالدو تيكسيرا وسيرجيو بوتيلهو ولويس أستيفيس، مساعديه، إضافة إلى مدربي الفئات السنية في النادي العاصمي، سيغادرون إلى بلدانهم على الرحلة نفسها التي ستقل حمد الله إلى المغرب.

ويأتي هذا القرار بعد سماح وزارة الرياضة بمغادرة اللاعبين الأجانب إثر توقف المنافسات الرياضية احترازيًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويُحيط الغموض بموعد عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن حيث لم تتضح الرؤية حول الموعد المقترح لعودة المسابقة.

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يُذكر أن أجانب العالمي “المغربي أمرابط وبيتروس وجوليانو ومايكون والأسترالي جونز” قد غادروا إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية.