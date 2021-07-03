قائد الدنمارك: ما حدث لإريكسن ألهمنا.. لا نصدق ما وصلنا له!

سعادة كبيرة..

اعتبر قائد منتخب الدنمارك سيمون كايير أن ما حدث لكريستيان إريكسن في بداية يورو 2020 تسبب في توحيد الصف داخل الفريق وكذلك في النجاح الهائل.

وكان منتخب الدنمارك قد عانى من صدمة تعرض نجمه إريكسن لأزمة قلبية خلال المباراة الافتتاحية في يورو 2020 أمام فنلندا، قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المشفى.

ورغم هزيمة الدنمارك بعد ذلك أمام بلجيكا لكنها عادت بفوز كبير على روسيا ضمن لها التأهل إلى دور الـ16، ووصلت في النهاية إلى نصف النهائي بعد عبور بوابة التشيك وقبلها ويلز.

وتحدث كايير عن وضع الدنمارك وقال "ما حدث لإريكسن فعل شيئًا للمجموعة، نحن نزدهر ونعيش بأمان معًا، نحن نعلم أنه يمكننا الوثوق بالأشخاص من حولنا".

كما أضاف مدافع ميلان "نحن نعلم أنه إذا كان أحدنا في مشكلة ، فسيتواجد شخص آخر من أجله".

الظهور الأول بعد السقوط في يورو 2020.. إريكسن بصحة جيدة!

وواصل "إن هذا الشعور يمنحنا الآمان وبالطبع يجعل كريستيان يشعر بالرضا. يمكننا الضغط لأننا نعلم أن اللاعب المجاور لنا موجود لدعمنا".

أما عن بلوغ نصف نهائي اليورو، فقال "إنه أمر ضخم ومجنون للغاية، كنا نهدف إلى الوصول لويمبلي والآن سنفعل".

وأتم كايير "لكنني سأكون كاذبًا إن قلت إننا متعايشون مع ذلك! (يقصد لم يتوقعوا ذلك) الآن علينا الاستمتاع والتعافي للمباراة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الدنمارك ستلتقي مع إنجلترا بعدما سحقت الأخيرة نظيرتها أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة في روما.