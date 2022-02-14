فيديو | في يوم ميلاده.. إريكسن يعود ويصنع هدفًا مع برينتفورد

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي عانى من سكتة قلبية خلال منافسات بطولة أوروبا 2020، إلى كرة القدم من بوابة نادي برينتفورد الإنجليزي، بعقد قصير الأجل حتى نهاية موسم 2021-22.

وشارك إريكسن اليوم في مباراة ودية للمرة الأولى ضد فريق ساوثند من الدرجة الرابعة ليصادف اليوم الذي احتفل فيه ببلوغه الـ30 من عمره.

إريكسن خلع قلوب الجميع خلال بطولة أمم أوروبا، بعد أن سقط فجأة خلال مباراة الدنمارك أمام أيسلندا، ليتم بعدها تزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب، وظل بعيدًا عن المنافسات منذ ذلك الحين.

لوائح كرة القدم في إيطاليا منعت إريكسن من مواصلة الارتباط بنادي إنتر، ليتم فسخ عقده مع "النيراتزوري"، لكن نجم توتنهام السابق كان مصممًا على استعادة مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وقال برينتفورد في بيان رسمي اليوم: "خاض كريستيان إريكسن أول مباراة له بألوان برينتفورد بعد ظهر اليوم على مدى ساعة كاملة خلال فوز الفريق على ساوثند يونايتد 3-2 وراء أبواب مغلقة".

How good is it to see Christian Eriksen back ❤️️ pic.twitter.com/1zabGTc4KV — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 14, 2022

وأضاف: "كان لاعب الوسط الدنماركي نشيطاً ونجح في تمريرة حاسمة للهدف الأول الذي سجله جوش دا سيلفا صاحب ثلاثية خلال المباراة".

ومن المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق في خلال أسبوعين أو ثلاثة كما ذكر مدرب الفريق، توماس فرانك من قبل.

وكان إريكسن خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ. وبعد أن ترك فريقه الإيطالي إنتر لأن قوانين الاتحاد الإيطالي لا تسمح اللعب بعد زراعة هكذا جهاز، بدأ الدنماركي رحلة عودته إلى الملاعب بخوضه التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، قبل الانضمام رسميًا إلى برينتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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