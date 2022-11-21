في مؤتمر مفاجئ لوسائل الإعلام .. رونالدو: أود إنهاء كأس العالم بكش ملك على ميسي!

كريستيانو رونالدو ظهر في مؤتمر صحفي مفاجئ لوسائل الإعلام خلال معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم 2022.

خرج كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في ظهور مفاجئ أمام وسائل الإعلام، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر معسكر منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

الصحفي الإنجليزي جيريمي ويلسون من صحيفة "The Telegraph" كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للكشف عن ظهور رونالدو، وغياب وسائل الإعلام التي لم تتوقع ذلك.

وكتب ويلسون: "هناك نوع من الصدمة في معسكر تدريبات البرتغال حيث جاء كريستيانو رونالدو للظهور أمام وسائل الإعلام، لم يتم الإعلان عن ذلك الظهور مسبقًا، والحضور هنا قليل نسبيًا".

Bit of a shock at Portugal training ground where Cristiano Ronaldo has come to see the media... not advertised in advance and relatively few here pic.twitter.com/UB1nqEmCA7 — Jeremy Wilson (@JWTelegraph) November 21, 2022

رونالدو، وخلال ذلك المؤتمر الصادم علق أولًا على مقطع الفيديو المتداول لمصافحة برونو فيرنانديش الباهتة له أثناء وصول الأخير إلى معسكر البرتغال.

رونالدو رد خلال المؤتمر على سؤال حول ما إذا كان مونديال قطر سيحسم الجدل حول أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث قال: "حتى لو فزت بكأس العالم، سيستمر ذلك".

وأضاف: "بعض الناس يحبونني أكثر، والبعض الآخر يحبونه - في إشارة إلى ليونيل ميسي - الأمر مثل الحياة، البعض يفضل الشقراوات والبعض الآخر يفضل السمراوات".

وخلال المؤتمر نفسه، لم تظهر أي علامات ندم على رونالدو بسبب حواره المثير للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، حيث قال: "التوقيت هو دائمًا توقيت، من السهل أن تنظر من جانبك إلى كيفية اختيار التوقيت، أحيانًا تكتب الحقائق وأحيانًا الأكاذيب، لا داعي للقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، أتحدث عندما أريد ذلك".

فيما تطرق إلى حلم الفوز بلقب كأس العالم قائلًا: "كنت سأعيش لأفوز بهذه البطولة، أنا طموح ولكن إذا أخبرتني أنني لن أفوز بأي بطولات أخرى سأكون سعيدًا نظرًا لكل ما فزت به، سأكون سعيدًا بإنجازاتي، في كتب التاريخ ستكون كل السجلات الأخرى موجودة، لكن من الواضح أن وجود كأس العالم على الرف لن يكون سيئًا، إنه حلم وآمل أن يكون كل الحظ في جانبنا".

واختتم رونالدو المؤتمر بالحديث عن جلسة التصوير الإعلانية التي ظهر فيها مع ليونيل ميسي، قائلًا: "الحياة مثل الشطرنج، أود إنهاء البطولة بكش ملك على ميسي".