في موسم الدرعية .. مواجهة مرتقبة بين الهلال ونيوكاسل

أحمد رفعت|
Al Hilal Vs Al Khaleeg Saudi Pro League - 250282022alhilal Twitter
دوري روشن السعوديالهلالنيوكاسلالدوري الإنجليزي الممتاز

مواجهة ودية جديدة للهلال ضد فريق أوروبي

يبدو أن نادي الهلال سيخوض مباراة ودية ضد نيوكاسل الإنجليزي، لتكون هي الودية الثانية ضد فريق أوروبي، بعد أن تم الإعلان من قبل عن ودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال يواجه نيوكاسل وديًا

كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن استعداد موسم الدرعية، للإعلان عن مباراة ودية تجمع بين نادي الهلال ضد نيوكاسل الإنجليزي.

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ويلعب نادي الهلال مباراته الودية أمام نيوكاسل بصفته بطلًا لبطولة دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق مسمى مباراة سوبر الدرعية، على المواجهة المنتظرة بين الهلال ونيوكاسل.

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الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في مباراة ودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن إقامة مباراة ودية تجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان خلال موسم الرياض 2022-2023.

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ودية نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، ستقام خلال شهر يناير 2023، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي للمباراة حتى الآن.

يُذكر أنه تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض، بعد أن كان محددًا لها 19 يناير 2022، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في فرنسا في ذلك الوقت.

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