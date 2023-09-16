"في منتصف الجبهة" .. برايتون يسخر من مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه في الدوري الإنجليزي!

برايتون يسخر من مانشستر يونايتد...

سقط مانشستر يونايتد، في فخ الخسارة من برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويعاني مانشستر يونايتد، بشكل كبير هذا الموسم، إذ خسر الفريق ثلاث مباريات، كان آخرها أمام برايتون، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر في سلم الترتيب برصيد ست نقاط.

وعلق الحساب الرسمي لنادي برايتون، على الفوز على مانشستر يونايتد، وسخر منه وكتب: "الفوز للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، نحن نحب أن نلعب على أولد ترافورد".

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وخسر مانشستر يونايتد، أيضًا أمام برايتون على ملعب أولد ترافورد في الموسم الماضي، بهدفين لهدف.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة بايرن ميونخ، مساء الأربعاء القادم في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بينما يحل ضيفًا على بيرنلي مساء السبت القادم في الدوري الإنجليزي.