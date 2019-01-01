في مباراة ملحمية - كريستيانو رونالدو يسجل ويوفنتوس يخسر أمام توتنهام

تعرف على تفاصيل مباراة توتنهام ويوفنتوس الودية

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

خسر يوفنتوس أول مباراة ودية له خلال الموسم الجاري أمام توتنهام بنتيجة 3-2 في كأس الأبطال الودية الدولية.

المبارة شهدت الكثير من الإثارة رغم أنّه ليست رسمية إلا أنّه اللقاء الأول للبيانكونيري تحت قيادة ماوريسيو ساري.

الخطورة بدأت من الشوط الأول بتسجيل إيريك لاميلا الهدف الافتتاحي للسبيرز في الدقيقة 30.

كريستيانو رونالدو لا يمل من التسجيل والاحتفال بالأهداف😍😍 pic.twitter.com/I9n041WySr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وفي الشوط الثاني، نجح جونزالو هيجوابين البديل في تسجيل التعادل بالدقيقة 56 قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدف التقدم بعد 4 دقائق فقط.

وبعد خروج رونالدو ومشاركة ماتياس دي ليخت للمرة الأولى بقميص البيانكونيري نجح لوكاس مورا في الدقيقة 65 من معادلة النتيجة.

ورفض هاري كين أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة ليتمكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من إضافة الثالث بعد تسديدة قوية من منتصف الملعب.

جدير بالذكر أنّ السبيرز سوف يواجه مانشستر يونايتد وديًا يوم الخميس المقبل بينما يلعب يوفنتوس أمام إنتر يوم الأربعاء.