في مباراة مثيرة تحكيميًا .. لدغة ساديو ماني تقتل الاتفاق وتطير بالنصر لربع نهائي كأس الملك

تأهل بشق الأنفس للنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ بعد الفوز على الاتفاق (1-0)، مساء اليوم الثلاثاء.

وانضم النصر بذلك، إلى كل من الهلال والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي والخليج، في دور ربع النهائي، في انتظار المتأهل الأخير بين الأهلي وأبها.

النصر سيطر على الكرة في بداية المباراة؛ إلا أن الاتفاق كان الأخطر، حيث أنقذ الحارس الدولي الشاب نواف العقيدي، هدفًا محققًا من الهولندي جورجينيو فاينالدوم، في الدقيقة التاسعة.

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وفي الدقيقة 13.. تحصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على كارت أصفر؛ بعد انفعاله الغريب على حكم المباراة.

ومع بعض المناوشات النصراوية.. كاد الاتفاق أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 30؛ عندما أبعد المدافع الدولي عبد الإله العمري، الكرة وهي في طريقها داخل الشباك.

وجاءت أهم لقطة في المباراة، عندما سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا، هدفًا لنادي النصر، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع؛ إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود رونالدو - المتداخل في اللعبة -، في حالة تسلل.

وبعد 7 دقائق من هدف تاليسكا الملغي، وبالتحديد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، تحصل النجم البرازيلي، على كارت أحمر مباشر؛ بعد اعتدائه على حمدان الشمراني، ظهير أيسر الاتفاق.

ولم يتأثر النصر بلعبه بـ10 لاعبين فقط؛ حيث سيطر على الكرة تمامًا، في بداية الشوط الثاني؛ ولكن بدون تشكيل أي خطورة على مرمى الاتفاق، سوى في لعبة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، في الدقيقة 72.

وقبل النهاية بـ"دقيقة وحيدة"، عاد حكم المباراة وأثار الجدل من جديد؛ عندما أشهر الكارت الأحمر، للاعب علي هزازي، متوسط ميدان نادي الاتفاق.

ووصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية؛ التي شهدت هجمات متبادلة وفرص خطيرة من الفريقين؛ أبرزها تلك التي أهدرها رونالدو، بشكل غريب، قبل أن يظهر النجم السنغالي ساديو ماني، بهدف الحسم.

ماني سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 107، معلنًا عن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل رسمي، إلى ربع نهائي أغلى البطولات.