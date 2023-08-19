في ليلة تألق بيلينجهام .. ريال مدريد يقلب الطاولة على ألميريا بثلاثية

قطار ريال مدريد يواصل الانتصارات في الدوري الإسباني...

نجح ريال مدريد، في تحويل تأخره إلى فوز هام وثمين، على حساب ألميريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

المباراة بدأت بقوة منذ الدقائق الأولى، إذ تمكن أريباس من تسجيل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة الثالثة، بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بعرضية من الجانب الأيسر قابلها أريباس برأسية في شباك الميرينجي.

وحاول لاعبو ريال مدريد، العودة إلى أجواء اللقاء سريعًا، وبالفعل تمكن أبناء المدرب أنشيلوتي، من العودة بعدة تسديدات لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة، حتى جاء هدف التعادل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الدقيقة 19 أعلن بيلينجهام، عن هدف التعادل بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها فالفيردي برأسية، ارتطمت في بيلينجهام ثم في دفاع ألميريا، وعادت إلى اللاعب الإنجليزي الذي وضع الكرة في الشباك.

واستمر ضغط لاعبو ريال مدريد من أجل البحث عن الهدف الثاني، ولكن دفاع ألميريا كان بالمرصاد، بينما شكلت الهجمات المرتدة لأصحاب الأرض خطورة كبيرة على مرمى الميرينجي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الاول، أرسل كارفاخال عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى توني كروس، الذي سدد تسديدة قوية في المرمى، ولكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ على كارفاخال.

وبعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، أرسل توني كروس كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها بيلينجهام ووضع الكرة في الشباك بعد لمسة رأسية متقنة.

وفي الدقيقة 73، تبادل لاعبو ريال مدريد التمريرات، انتهت بتمريرة من لمسة واحدة من بيلينجهام إلى فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، ليستلمها اللاعب البرازيلي بمهارة مع دوران، ثم يسددها في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الثاني، أرسل مودريتش كرة طولية إلى داني كارفاخال، المتقدم داخل منطقة جزاء ألميريا، ليستلم المدافع الإسباني الكرة ثم يسددها على الطاير، ولكن الحارس يتألق ويحولها إلى ركنية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب، بينما يستمر ألميريا، دون أي نقطة.