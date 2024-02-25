في ليلة الإثارة التحكيمية .. ريال مدريد يهرب من فخ إشبيلية ويعزز صدارة الليجا

ريال مدريد يواصل الانفراد بالصدارة...

حقق ريال مدريد، فوزًا هامًا على حساب إشبيلية بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذه النتيجة وصل ريال مدريد إلى النقطة 65 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق ثمان نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر.

ريال مدريد، بدأ المباراة بقوة وجاء التهديد الأول بعد مرور 10 دقائق، عندما استلم فاسكيز عرضية من الجانب الأيسر، وتوغل بها وسدد تسديدة قوية سكنت الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل.

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وطالب لاعبو ريال مدريد، من الحكم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 24، بعد تدخل على المدافع روديجر، ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

وحاول ريال مدريد، فك طلاسم دفاع إشبيلية في الشوط الأول، ولكن هجماته لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوب، باستثناء بعض الهجمات.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق فالفيردي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، كاد فالفيردي أن يفتتح التسجيل بتسديدة من لمسة واحدة بعض عرضية من الجانب الأيمن، ولكن تسديدته ارتطمت في القائم ومرت بسلام على الضيوف.

وفي الدقيقة 55 أطلق فينسيوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس تصدى لها وحافظ على نظافة شباكه.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، توقفت المباراة لعدة دقائق بعد إصابة الحكم، ومحاولة اسعافه ولكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء وشارك الحكم الرابع بدلًا منه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثمان دقائق، استلم مودريتش الكرة على مشارف منطقة جزاء إشبيلية، وسدد تسديدة صاروخية سكنت الشباك.