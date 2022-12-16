في قلب برشلونة.. جدارية لأشرف حكيمي ووالدته

ما قدمه اللاعبون المغاربة في كأس العالم 2022 أكثر من مجرد كرة قدم

من أهم قصص كأس العالم 2022 في قطر كل شيء يتعلق باللاعبين المغاربة وأمهاتهم، لقد كانت تلك المواقف ملهمة لدرجة كبيرة.

لكن في قلب مدينة برشلونة، التي لم تكن يومًا تملك ناديًا يلعب له أشرف حكيمي، بل على العكس تمامًا لقد كانت موطن غريم ريال مدريد النادي الذي ترعرع فيه، كان الموعد مع لمسة تقدير لكل شيء يتعلق بأشرف حكيمي ووالدته.

في قلب مدينة برشلونة يمكننا أن نرى جدارية تصور مشهد تقبيل والدة أشرف حكيمي له في أعقاب مباراة المغرب والبرتغال بألوان زاهية.

رسم "الجرافيتي" الرائع يمكنك أن تقرأ عليه بالعربية والإسبانية عبارة "الأمهات المهاجرات".

نماذج عديدة ضربها المنتخب المغربي بروعة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بخلاف الإنجاز الكروي غير المسبوق في التاريخ المغربي والعربي والإفريقي.