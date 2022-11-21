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في قطر.. رحلة جمهور إنجلترا للبحث عن الخمور تنتهي بأسد!

هدى عزيز
2:22 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
England Fans
لا يوجد كحول! ليس هناك مشكله خذ أسدًا!

في الأيام الأخيرة أصبح البحث عن البيرة هو مهمة في حد ذاتها للجمهور الأوروبي واللاتيني أثناء التواجد في قطر من أجل مشاهدة كأس العالم.

قرار دولة قطر بمنع شرب الكحول في الملاعب شهد تفاعل كبير من قبل الجمهور.

ونقل اثنين من جماهير إنجلترا رحلتهم الفريدة من نوعها في قطر للبحث عن مكان لشراء المشروبات الكحولية، حيث انتهي بهم الأمر في قصر الشيوخ وعادوا أدراجهم ولكن برفقة شبل وهو صغير الأسد.

كأس العالم 2022 انطلق في قطر أمس الأحد بمواجهة قطر أمام الإكوادور والتي انتهت لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي بهدفين دون رد.

منتخب إنجلترا يبدأ رحلته في المونديال اليوم الإثنين بمواجهة إيران في أول مباريات المجموعة الثانية، فهل تنتهي رحلة الأسود الثلاثة بشبل!.

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