في غياب صلاح .. فيفا يُثير الجدل حول سرعات النجوم!

بدون صلاح وميسي .. الفيفا يطلب من الجماهير اختيار اللاعب الأسرع

أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل بعد سؤال الجماهير حول اختيار أسرع اللاعبين في غياب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وقائد منتخب مصر.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر منصة "تويتر" سؤالًا تفاعليًا لمتابعيه من أجل اختيار أسرع اللاعبين لسباق ال100 متر.

وتواجد بين الاختيارات المتاحة للجماهير كلًا من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والهولندي الطائر آريين روبن نجم بايرن ميونخ السابق، بجانب كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وألفونسو ديفيس النفاسة الطائرة في جبهة بايرن اليسرى، وجاريث بيل جناح لوس أنجلوس.

كما تواجد تييري هنري أسطورة آرسنال والظاهرة رونالدو نجم ريال مدريد وإنتر وبرشلونة السابق، وصامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق.

وتعجبت الجماهير من عدم وجود ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالإضافة إلى يوسين بولت أسرع رجل في العالم والعداء الذي طرق عالم السرعة وانتقل للعب كرة القدم في مستوى احترافي، كما تسائل آخرون هل هذه ألعاب القوى أم كرة القدم؟.