في ساعات الميركاتو الأخيرة.. مانشستر يونايتد يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا لنجمه المتوتر!

عرض عملاق ولكن!

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أكدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد رفض عرضًا من الاتفاق السعودي لضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

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يأتي هذا في خضم علاقة متوترة بين اللاعب ومدربه إريك تين هاج وصلت إلى حد الرد علانية على تصريحات كل منهما، وبات مستقبل اللاعب في مهب الريح.

"دايلي ميل" أشارت إلى أن العرض المرفوض من قبل النادي الذي يتخذ من الدمام مقرًا له وصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، لكن بعد قضاء عام على سبيل الإعارة، أي أن يكون هذا الرقم خاصًا ببند شراء إلزامي.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلبات يونايتد مرتفعة عن هذا الرقم، في ظل شراء اللاعب قبل موسمين بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد قد استمع إلى عروض مطلع الميركاتو في حدود 45 مليون جنيه إسترليني من أجل اللاعب الدولي الإنجليزي، لكنه رفض هذه العروض جميعًا.

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