"في ذاكرة وتاريخ الاتحاد" .. الكشف عن مصير رومارينيو بعد تقارير الاستغناء عنه

تعرف على مصير رومارينيو مع نادي الاتحاد

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انتشرت بعض التقارير خلال الفترة الماضية، حول تفكير إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الاستغناء عن النجم البرازيلي رومارينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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رومارينيو كان من أهم أسباب تتويج الهلال ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، بعدما ساهم بشكل كبير في تسجيل وصناعة الكثير من الأهداف الحاسمة.

وقال الإعلامي فيصل الجفن خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "من الجحود أن تفكر إدارة الاتحاد في رحيل رومارينيو، لأنه في عز الأزمات كان يلعب مع الفريق، فهو من أكثر اللاعبين وفاءً للعميد".

ورد الإعلامي الاتحادي محمد البكيري على ما قاله الجفن قائلًا: "رومارينيو الأيقونة الخالدة في ذاكرة ووجدان وتاريخ الاتحاد وعشاقه، باقي ويتمدد في الفريق العريق وربما أكثر".

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ويمتلك الاتحاد حاليًا 10 لاعبين أجانب وهم: "أحمد حجازي (مصاب)، مارسيلو جروهي، طارق حامد، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، جواو فيليبي "جوتا"، كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو".

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