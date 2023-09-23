قطار برشلونة يواصل الانتصارات بـ ريمونتادا مثيرة أمام سيلتا فيجو...

نجح برشلونة، في قلب الطاولة على سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتحقيق فوز هام ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 16 في صدارة ترتيب الدوري، بشكل مؤقت في انتظار مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.

برشلونة بدأ المباراة بقوة وضغط، ولكن عكس سير المجريات نجح سيلتا فيجو في خطف الهدف الأول، بتسديدة قوية من لارسن، من يسار منطقة الجزاء.

وحاول لاعبو برشلونة، التماسك والعودة من جديد في النتيجة، ولكن دون خطورة حقيقية في الشوط الأول، وكانت أغلب المحاولات بتسديدات ضعيفة على مرمى الضيوف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كاد سيلتا فيجو أن يضيف الهدف الثاني، بتسديدة من ياجو أسباس، ولكن دفاع برشلونة تدخل في الوقت المناسب.

واستمرت محاولات برشلونة، وأهدر فيران توريس أكثر من فرصة، ولكن تسديدات اللاعب الإسباني مرت بسلام على مرمى سيلتا فيجو.

وفي الدقيقة 77، مرر ياجو أسباس الكرة إلى دوفيكاس، الذي انفرد بمرمى تير شتيجن ليسدد مهاجم سيلتا فيجو الكرة بقوة في شباك برشلونة، معلنًا عن الهدف الثاني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتسع دقائق، أرسل جواو فيليكس تمريرة طولية إلى ليفاندوفسكي، استقبلها المهاجم البولندي داخل منطقة الجزاء، واستغل تقدم الحارس ولعبها من أعلى الحارس وارتطمت الكرة بالقائم وسكنت الشباك.

واستمر طوفان هجمات لاعبي برشلونة، من أجل تسجيل هدف التعادل، وبالفعل في الدقيقة 87 أرسل جواو كانسيلو، عرضية متقنة قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء سكنت المرمى.

ولم يهدأ لاعبو برشلونة، وأسفرت محاولاتهم عن هدف ثالث، جاء في الدقيقة 89 بعد عرضية من جافي من الجانب الأيسر، وصلت إلى جواو كانسيلو، الذي اخترق دفاع سيلتا فيجو، وسدد الكرة في المرمى.