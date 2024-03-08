في الوقت القاتل .. الاتحاد يهرب من السقوط أمام الأخدود بهدفين

الاتحاد يرفض السقوط أمام الأخدود...

SHAHID

حقق نادي الاتحاد، فوزًا ثمينًا على الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة بدأت بقوة، ومنذ الدقيقة الأولى طالب الاتحاد باحتساب ركلة جزاء، بعد تدخل حارس الأخدود على صالح العمري، ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

وكان الشوط الأول هادئًا، إلا أنه اشتعل في الدقائق الأخيرة، ومع الدقيقة 45 أرسل عبد الرزاق حمد الله عرضية من الجانب الأيسر، قابلها سعد الموسى بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة 63 نجح أليكس كويادو في تسجيل هدف التعادل للأخدود، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وخطف طلال حاجي، هدف الفوز للعميد في الدقيقة 83، بمقصية مميزة جاءت بعد عرضية جوتا من الجانب الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، جاءت عرضية من الجانب الأيسر للأخدود، ولكن مد الله العليان أبعدها في الوقت المناسب قبل أن تشكل خطورة على مرمى الاتحاد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز الرابع وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

SHAHID