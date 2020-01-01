فييري: رونالدو الأفضل؟ الظاهرة وليس كريستيانو

أسطورة الدوري الإيطالي يختار بين رونالدو البرازيلي والبرتغالي

قال كريستيان فييري نجم أسطورة إنتر وكرة القدم الإيطالية إن رونالدو الظاهرة البرازيلي بالنسبة له كمهاجم أفضل من كريستيانو.

وكان فييري قد زامل رونالدو في إنتر لفترة قصيرة قبل أن يرحل الفينومينو إلى ريال مدريد وينهي مسيرته بشكل سريع مع النيراتزوري.

وحول المقارنة بين رونالدو الماضي ورونالدو الحاضر، قال كريستيان فييري إن كليهما قدما الكثير في كرة القدم ولكنه يفضل البرازيلي عن البرتغالي.

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وأضاف: "رونالدو البرازيلي كان يقوم بأشياء لا تصدق حقًا ويمتلك إمكانيات استثنائية، هو الذي يعتبر مهاجمًا مخيفًا أكثر من آلة تسجيل الأهداف ليوفنتوس في الوقت الحالي كريستيانو"

وأضاف: "بالنسبة لاسم رونالدو فيبدو أن هناك سر خلفه، من الواضح أن هناك شيئًا في هذا الاسم تحديدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بفن تسجيل الأهداف"

وتابع: "خلال عصرين مختلفين سيطر على المشهد في اللعبة لاعبين بهذا الاسم، كل منهما كان يسجل بطريقته الخاصة ولكنه يتصدر المشهد"

وأردف: " أنا صديق لرونالدو البرازيلي وكنت محظوظا بما يكفي لكونه مهاجمًا يلعب بجواري. كان لديه كل شيء من السرعة والمهارة والقوة، بدا وكأنه راقص يجيد فنون الرقص مع الكرة"

وأكمل: "كريستيانو هو آلة حربية مدمرة، هو رائع بكل ما يفعله وبجميع الأشياء التي يواصل القيام بها بنفس الكفاءة رغم اقترابه من عامه الخامس والثلاثين، يستطيع أن يلعب حتى سن الأربعين بسيجارة بين شفتيه كما يقولون في إيطاليا كدلالة على فعل الشيء بأريحية كاملة"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى الدوري الإيطالي في صيف العام 2018 بعد 9 سنوات قضاها في ريال مدريد حقق فيها المزيد من الأرقام القياسية.