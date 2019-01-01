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فييرا يُلمح لاقتراب رحيل بالوتيلي عن نيس

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المهاجم الإيطالي في محادثات مكثفة مع إدارة النادي الفرنسي حول فسخ عقده هذا الشهر

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف باتريك فييرا المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، عن آخر تطورات مستقبل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

تقارير صحفية أكدت أن وكيل بالوتيلي يتواجد حالياً في فرنسا، من أجل التوصل لاتفاق ودي لفسخ عقده مع نيس.

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ويأتي ذلك تمهيداً لانتقال اللاعب المتوقع إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فييرا عن موقفه من هذه الأحداث:"الآن ماريو عليه التفكير حول خطوته القادمة، عانينا هجومياً بشكل كبير في الدور الأول".

وأضاف:"يمكننا اللجوء لحلول خارجية ولكن أيضاً الموارد الداخلية متاحة أمامنا، الكرة في ملعب بالوتيلي لحسم موقفه".

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وتابع الفرنسي:"سواء بقى أو رحل عن النادي، لن ينسى أو ينكر أحد أن بالوتيلي قدم مستوى مبهر على مدار موسمين مع الفريق".

يُذكر أن صاحب الـ28 عاماً انتقل لنيس في صفقة انتقال حر عام 2016، وسجل 43 هدف في 76 مباراة بقميص النادي.

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