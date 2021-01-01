فييتو يكشف سبب عدم ظهوره بمستوى جيد مع الهلال

فييتو يتحدث عن عودة الهلال للانتصارات

كشف الأرجنتيني لوسيانو فييتو، مهاجم فريق نادي الهلال، عن سبب تراجع مستواه رفقة فريقه خلال الفترة الماضية، خاصة منذ انضمامه لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فييتو انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة كلفت خزينة الزعيم 7 ملايين يورو.

فييتو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سر تراجع مستواي خلال الفترة الأخيرة، هو أنني لم أتأقلم سريعًا على أجواء الكرة السعودية، ولكنني بدأت أحب اللعب بالدوري السعودي حاليًا".

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لاعب الهلال تابع: "سأقدم كل ما أمتلكه خلال الفترة المقبلة للنادي، وذلك لكي أسعد الجماهير، وأعرف أنها تنتظر مني الكثير، وهذا الأمر يسعدني بكل تأكيد، وسأعمل عليه لأكون عند حسن ظنهم بي".

لوسيانو تابع: "أتطلع لمساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وكان من الضروري أن نعود إلى طريق الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

الهلال حقق الفوز على التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد29 نقطة، في حين تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة بالمركز الخامس.