"فييتو أصبح من زورو إلى زيرو .. أثبت فشله"

تعليق قوي ضد فييتو

وجه الإعلامي الرياضي تركي الحربي انتقادًا كبيرًا للاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب نادي الهلال، بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية، وتحدث أيضًا عن سبب رحيل البرازيلي باولينيو عن النادي الأهلي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي الهلال يدرس خلال الفترة الحالية، التخلص من فييتو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر عليه اللاعب.

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الحربي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "البعض كان يعتبره نجم كبير، وسجل في مرمى برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، وكانوا يلقبونه بزورو ولكني قلت أنه أصبح زيرو".

تركي الحربي واصل حديثه عن اللاعب الأرجنتيني قائلًا: "فييتو أثبت فشله بشهادة جميع الجماهير الهلالية، ولكني أتمنى أن لا يُلغي الهلال عقده".

وتحول الحربي للحديث عن البرازيلي باولينيو، حيث قال: "لاعب الأهلي السابق تم اختراع قصة له بأنه لم يتأقلم مع الأجواء في المملكة العربية السعودية، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة".

واختتم الحربي حديثه قائلًا: "اللاعب البرازيلي اعتذر عن استكمال عقده، بسبب احتراق منزل والده، وأعلن الأهلي بشكل رسمي عن فسخ التعاقد وقام بتوديعه".