فيورنتينا يؤكد تلقيه عرضاً من مانشستر يونايتد لضم ميلينكوفيتش

النادي الإنجليزي حاول تدعيم دفاعه عن طريق مدافع الفيولا ولكن كيف كان رد النادي الإيطالي؟

كشف بانتاليو كورفينو المدير التنفيذي لنادي فيورنتينا الإيطالي، عن محاولة مانشستر يونايتد لضم أحد لاعبيه الصيف الماضي.

جوزيه مورينيو المدرب المقال ليونايتد، كان يبحث عن صفقة دفاعية لتدعيم فريقه قبل بداية الموسم.

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وبعد الفشل في ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي ودييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد، يبدو أن البرتغالي توجه لهدف آخر بالدوري الإيطالي وهو نيكولا ميلينكوفيتش.

وهو ما أكده كورفينو قائلاً:"رفضنا العديد من العروض لضم لاعبينا في الصيف، ليون حاول ضم جوردان فيرتو".

"كانتي يطالب باستكمال البحث عن سالا بتمويل شخصي منه " 👀



إليكم حقيقة هذا الأمر. 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

وأضاف:"أيضاً كانت هناك محاولات من مانشستر يونايتد لميلينكوفيتش ولكن رفضناها هي الأخرى".

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وتابع:"نابولي قدم عرضاً لضم فيديريكو كييسا عن طريق أوريلو لورينتس ولم ينجح.

يُذكر أن أولي سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، خرج مؤخراً ليؤكد أن الفريق لن يقم بأي تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.