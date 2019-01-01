الانتقالات
الانتقالات

فيورنتينا يؤكد تلقيه عرضاً من مانشستر يونايتد لضم ميلينكوفيتش

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النادي الإنجليزي حاول تدعيم دفاعه عن طريق مدافع الفيولا ولكن كيف كان رد النادي الإيطالي؟
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف بانتاليو كورفينو المدير التنفيذي لنادي فيورنتينا الإيطالي، عن محاولة مانشستر يونايتد لضم أحد لاعبيه الصيف الماضي.

جوزيه مورينيو المدرب المقال ليونايتد، كان يبحث عن صفقة دفاعية لتدعيم فريقه قبل بداية الموسم.

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وبعد الفشل في ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي ودييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد، يبدو أن البرتغالي توجه لهدف آخر بالدوري الإيطالي وهو نيكولا ميلينكوفيتش.

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وهو ما أكده كورفينو قائلاً:"رفضنا العديد من العروض لضم لاعبينا في الصيف، ليون حاول ضم جوردان فيرتو".

وأضاف:"أيضاً كانت هناك محاولات من مانشستر يونايتد لميلينكوفيتش ولكن رفضناها هي الأخرى".

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وتابع:"نابولي قدم عرضاً لضم فيديريكو كييسا عن طريق أوريلو لورينتس ولم ينجح.

يُذكر أن أولي سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، خرج مؤخراً ليؤكد أن الفريق لن يقم بأي تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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