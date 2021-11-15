رئيس الدوري الإيطالي ساخرًا من مالكة نيوكاسل: إنتر وميلان فورمولا 1 وفريقك سيارة صغيرة

وجه باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي انتقادات حادة إلى أماندا ستافيلي مالكة نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ستافيلي ترأست التحالف الذي استحوذ على نادي نيوكاسل بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أكتوبر 2021.

وتحدثت ستافيلي مؤخرًا عن فكرة استحواذ التحالف على أحد أندية الدوري الإيطالي، بعد أن ارتبط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالحصول على نادي إنتر.

وقالت ستافيلي: "لقد تحدثنا مع إنتر بالفعل، لكن المشكلة كانت أن هيكل البطولة كان كارثيًا".

باولو دال بينو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، سخر من تصريحات ستافيلي، وذلك في حديث نقلته صحيفة "calcioefinanza" الإيطالية.

وقال دال بينو: "إذا فضلت السيدة أماندا ستافيلي الاستثمار في نيوكاسل على إنتر أو ميلان، فإننا نرى أنها تفضل السيارات الصغيرة على سيارات فورمولا 1".

وأضاف: "لدينا ثمانية أندية مملوكة لأجانب في الدوري الإيطالي، وهم يثقون في البطولة، ويؤمنون أن هناك إمكانية للنمو".

وقال دال بينو مختتمًا حديثه: "عندما تستثمر تنظر إلى إمكانات الشركة، والسوق الذي تعمل فيه، عندما تنظر إلى كرة القدم الإيطالية، ترى أنها فرصة عظيمة، لأنها تنطوي على إمكانات غير معلنة لا مثيل لها في أي دوري آخر".

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