فينيسيوس يوجه رسالة لمبابي ويؤكد: لم أشاهد زيدان ولن أقضي على العنصرية!

نجم ريال مدريد يتحدث.

أكد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أنه يعلم جديًا أنه لن يقضي على العنصرية بشكل نهائي في إسبانيا، لكنه شدد على أنه سيقوم بكل ما في وسعه من أجل الأجيال القادمة خلال حديثه مع صحيفة "آس".

وقال فينيسيسوس عن زيدان: "لم أشاهده يلعب كثيرًا، لقد كنت صغيرًا، لكن هناك يوتيوب، لقد علمني زيدان الكثير، وأخبرني أن العمل فقط والتدريب هو الذي سيحسنني".

وأضاف عن كيليان مبابي: "الجميع في ريال مدريد يريد أن يلعب بجواره، سيكون الأمر مثاليًا لو حدث ذلك، هو أحد أفضل اللاعبين، وربما هو الأفضل على الإطلاق في الوقت الحالي".

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وأكمل عن العنصرية في الدوري الإسباني: "ما حدث في فالنسيا لم يكن يحدث لأول مرة، كان ذلك في الجولة الـ 35، لقد تحدثت مع الرابطة وأخبرتهم بضرورة تغيير الأمور، أعلم أنني لن أغير الماضي، ولن أجعل إسبانيا خالية من العنصرية، لكنني أحاول جعل المستقبل أفضل لمن هم أصغر".

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جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك في ست مباريات بالدوري الإسباني وسجل هدفين وصنع هدفًا مع ريال مدريد.