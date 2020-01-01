فينيسيوس ينفي خلافاته مع زيدان ويؤكد استمراره في ريال مدريد

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شدد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على احترامه لقرارات مدربه زين الدين زيدان، وأكد على رغبته في الاستمرار لفترة طويلة داخل سانتياجو برنابيو.

وكان إبعاد فينيسيوس عن المشاركة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد أثار جدلًا واسعًا وتسبب في ظهور تكهنات برحيل البرازيلي هذا الصيف.

الصحافة ذهبت إلى أبعد من ذلك وأكدت على أن البرازيلي غاضب للغاية من جلوسه على مقاعد البدلاء، مع تقارير أخرى بوجود أزمات بين اللاعب وزيدان.

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فينيسيوس في تصريحات صحفية تحدث عن الأمر قائلًا "بالطبع أردت أن أستمر في مساعدة ريال مدريد، لكنني ألعب في أعظم نادٍ بالعالم، حيث يوجد العديد من اللاعبين الموهوبين".

كما أضاف "مدربنا لديه الكثير من الخيارات للاعتماد عليها في كل مباراة، هذا جزء من كرة القدم، يستغرق الأمر بعض الوقت ولكن يمكننا ويجب علينا أن نفهم كل خيار".

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"لديّ الكثير من الدعم هنا، يمكننا أن نرى الكبار قلقين علينا، نحن الشباب لأننا الحاضر والمستقبل، لعب راؤول وكاسياس في سن العشرين أكثر مني وهم الآن أساطير"

وتابع "لقد فازوا بالعديد من الألقاب وآمل أن أفعل ذلك أيضًا. راموس وكاسيميرو هما أعظم أمثلة هنا، أراهم يتدربون دائمًا وأود أن أفعل ذلك أيضًا".

"كل زملائي في غاية التركيز، لكن أخلاقيات عملهم تدفعني إلى الأمام أكثر وأكثر"

وأتم "آمل أن ألعب مع منتخب البرازيل مرة أخرى. نيمار هو ملهمي، لذلك سيكون من الجيد ارتداء القميص الوطني بصحبته، لقد كنت أعمل بجد حتى يتم استدعائي وأجلب السعادة لشعبنا".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ20 عامًا انضم إلى ريال مدريد رغم محاولات برشلونة ضمه، وكان عزائه في ذلك إقناع مارسيلو والنخبة البرازيلية الموجودة في العاصمة بما سيحدث له من تطور بالميرينجي.