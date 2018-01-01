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دوري أبطال أوروبا

فينيسيوس يجاور أسطورتي ريال مدريد برقم قياسي جديد

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Getty Images
رقم مميز للاعب البرازيلي الشاب بعد مشاركته أساسياً بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، تاريخ دوري أبطال أوروبا من جديد مع النادي الإسباني.

فينيسيوس تواجد بالتشكيل الأساسي للمدرب سانتياجو سولاري، في مواجهة سسكا موسكو بالجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

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وبذلك يعتبر هو ثالث أصغر لاعب أساسي يمثل ريال مدريد، بمشاركاته في البطولة الأوروبية على مدار تاريخها.

ويبلغ فينيسيوس من العمر 18 عاماً و152 يوم، مقابل 18 و117 يوم لإيكر كاسياس حارس الفريق السابق.

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بينما شارك المهاجم الأسطوري لريال راؤول جونزاليس للمرة الأولى كأساسي بقميص الميرينجي وعمره 18 عاماً و77 يوم.

جدير بالذكر أن ريال يخوض المباراة وهو في المركز الأول بمجموعته بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.

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