فينيسيوس: فضلت مشروع ريال مدريد على أموال برشلونة

تعرف على تصريحات فينيسيوس بشأن محاولات برشلونة التعاقد معه

كشف فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، تفاصيل المنافسة بين برشلونة والبلانكوس على التعاقد معه حينما كان لاعبًا لصفوف فلامنجو البرازيلي.

صاحب الـ 18 عامًا وقّع مع ريال مدريد في مايو 2017 قبل الانضمام إلى "سانتياجو برنابيو" في العام التالي.

وقال المهاجم البرازيلي في تصريحات إلى "كادينا سير" الإسبانية: "والدي لم يخبرني بأي عروض مقدمة لي سوى من برشلونة وريال مدريد وبعدها زرنا الفريقين وأعجب بهما".

وتابع: "برشلونة أراد دفع أموال أكثر ولكني أردت المشروع الأفضل، كما أنّ مارسيلو وكاسيميرو تحدثوا معي وساعدوني على اتخاذ القرار".

فينيسيوس أكد أنّه بدأ يتحسن منذ الإصابة التي تعرض لها أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا وسوف يعود قريبًا للملاعب متمنيًا أن يكون قادرًا على خوض كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

وحول عدم حصوله على دقائق لعب كافية مع جولين لوبيتيجي، أشار البرازيلي إلى أنّه كان قادمًا لتوه ويحتاج لوقت للتأقلم وأنّ المدرب منحه الكثير من النصائح ليكون جاهزًا لخوض المباريات وسانتياجو سولاري تعامل معه جيدًا في فريق الرديف.

💫من تيفينتي إلى هيرينفين ثم أياكس ومن هولندا 🇳🇱 إلى المغرب🇲🇦 ، كيف سارت الـ 26 سنة التي مرت من حياة حكيم زياش 🎩 pic.twitter.com/lDZC59OBRp — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

وأردف: "كاسيميرو أخبرني أنّه حينما يتحدث زيدان يصبح اللاعب متوترًا، إنّه يختلف عن سولاري لكونه أسطورة وحقق كل شيء كلاعب ولديه مكانة خاصة".

وحول المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قال لاعب فلامنجو السابق: "لا أعرف من الأفضل، كريستيانو أسطورة ريال مدريد وحقق كل شيء هنا والجمهور يعشقونة ولكنّه لم يعد هنا وفي البلانكوس ألعب مع الأفضل أيضًا".

واختتم: "أعتقد أنني قادر على تحقيق الكرة الذهبية حينما أصل إلى 25 أو 26 عامًا، سوف أبذل قصارى جهدي لأجل تحقيق ذلك، كما أنني أتطلع للعب بجوار نيمار في منتخب البرازيل".

ريال مدريد يلعب أمام هيوسكا في الدوري الإسباني عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.