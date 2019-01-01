فينيسيوس جونيور: يمكننا الفوز بالليجا ودوري الأبطال

فينيسيوس جونيور يؤكد فخره بريال مدريد ورغبته في الفوز بالدوري ودوري الأبطال

قال فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب إنه يستمتع ويشعر بالفخر لارتدائه قميص الفريق الملكي ومشاركته بشكل أساسي مع الميرينجي.

وكان جونيور قد بدأ يحصل على أدوار أساسية مع المدرب سانتياجو سولاري في الموسم الماضي، قبل أن يجدد زيدان ثقته فيه في الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، قال فينيسيوس جونيور إن ريال مدريد يلعب هذا الموسم من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها على المستوى المحلي وكذلك الأوروبي.

وأضاف: "يمكننا الفوز بالعديد من الأشياء، الليجا ودوري الأبطال. لكن يمكننا أيضاً أن نلعب بشكل جيد لكي يشعر جمهور السانتياغو برنابيو بالمتعة"

وتابع: "اللعب بقميص هذا الفريق والتواجد هنا جميل للغاية. نرى جميع الجماهير سعداء وبغض النظر عن شكل ظهورنا في الموسم، فسيظلون دائمًا هناك ليدعموننا. لدينا دائمًا أفضل المشجعين"

وأردف: "تسجيلي في الحصة التدريبية؟ لقد مرر كريم الكرة لي وتمكنت من تسجيل الهدف وهذا سيجعلني أحصل على الثقة في المرة القادمة"

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يذكر أن فينيسيوس جونيور قد مر بفترة صعبة في بداية الموسم بسبب إهداره للفرص التي عرضته لصافرات استهجان الجماهير.