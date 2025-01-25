"3 مرات" .. تعليق مفاجئ من فينيسيوس جونيور على هاتريك كيليان مبابي ضد بلد الوليد!

هذا ما فعله فينيسيوس بعد هاتريك مبابي

تفاعل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، مع الثلاثية التي سجلها زميله الفرنسي كيليان مبابي في مرمى بلد الوليد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت.

ونجح ريال مدريد في الفوز على بلد الوليد بثلاثية دون رد، أحرزها مبابي، ليواصل تألقه مع الميرنجي خلال الفترة الحالية.

ونشر فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالات مبابي بالثلاثة أهداف التي سجلها في مرمى بلد الوليد.

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وعلق جونيور على الفيديو قائلًا: "3 مرات! أحب هذا الاحتفال"، ليُعبر عن سعادته بتألق زميله في مباراة بلد الوليد، وقيادة الريال للانتصار والاستمرار بالصدارة.

وغاب فينيسيوس جونيور عن المشاركة في مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، بسبب الإيقاف لحصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة فالنسيا.