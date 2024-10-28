بعيدًا عن صراع فينيسيوس ورودري .. فريق إسباني يطالب بمنح "الكرة الذهبية" إلى سالم الدوسري: "احترموا عقولنا!"

هناك من يطالب بإنصاف التورنيدو بعد ثلاثية مع الهلال في موسم 2023-2024 على حساب فيني ورودري!

بعيدًا عن المعركة الدائرة بين فينيسيوس جونيور ورودري، خرج فريق إسباني للمطالبة بحصول النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، جناح عملاق الرياض الهلال، على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2024.

كل التقارير العالمية تؤكد تتويج الإسباني رودري، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "الكرة الذهبية" للعام الحالي؛ على الرغم من أن الساحر البرازيلي فينيسيوس، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، كان أقوى المرشحين للحصول عليها.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الفائز بـ"الكرة الذهبية" 2024.. نشر حساب نادي فياريال الإسباني الناطق باللغة العربية عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، صورة الدوسري مع "ماعز"؛ وهو رمز للأفضل في التاريخ.

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وعلق فياريال على هذه الصورة؛ قائلًا: "بطل الدوري والكأس والسوبر السعودي.. احترموا عقولنا، لماذا لا يفوز بها سالم؟"؛ في إشارة إلى جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2024.

سالم مثّل نادي فياريال، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال السعودي؛ حيث خاض 33 دقيقة فقط، في المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم مع ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإسباني.