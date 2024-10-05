فيديو | ضربة لم يلتفت لها الحكم .. مشهد آخر لفينيسيوس يثير الجدل أمام ليل!

"يريد أن يلعب كرة القدم"

مرة أخرى، ومقطع فيديو جديد، يكشف أن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، يقحم نفسه في بعض المشاكل من دون أي مبرر، والدليل كان ما حدث في مباراة ليل الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

الميرينجي تلقى الصدمة الأولى له في دوري الأبطال، بعدما خسر أمام الفريق الفرنسي بهدف دون رد سجله جوناثان ديفيد من ركلة جزاء، ووسط كل الزخم المحيط بهذه النتيجة، كانت هناك واقعة مثيرة للجدل للدولي البرازيلي.

فينيسيوس شوهد في إحدى الكرات الثابتة وهو يقوم بلكم تياجو سانتوس ظهير ليل الفرنسي في بطنه، وهي الضربة التي تسببت في سقوط اللاعب على الأرض في حالة شديدة من الألم.

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ولحسن حظ جناح ريال أن الضربة لم تلفت أنظار حكم المباراة، ولم يتم مراجعتها عبر تقنية الفيديو، وإلا كان تعرض فينيسيوس لعقوبة إدارية بسبب ضرب الخصم من دون كرة أثناء توقف اللعب.

يذكر أن هذا المشهد ليس الأول من نوعه بالنسبة لنجم ريال مدريد، حيث تكررت العديد من المواقف التي قام فيها بمعاملة الخصوم بنفس الطريقة في مختلف المباريات خاصة في الدوري الإسباني، وهو ما يجعل البعض يتهكم على مقولته الشهيرة بأنه "يريد لعب كرة قدم فقط"، في ظل الإساءات العنصرية التي يتعرض لها.