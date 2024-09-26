بعد الأحكام لصالح فيينسيوس وتشوكويزي .. تيباس يُهدد العنصريين بالإدانة الجنائية

نجم ريال مدريد حصل على حقه في المحكمة

استغل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إصدار أحكام قضائية ضد المتهمين بالإساءة العنصرية لنجمي ريال مدريد وميلان، فينيسيوس جونيور وسامو تشوكويزي، لتهديد العنصريين والمسيئين للاعبي كرة القدم بالإدانة الجنائية.

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العنصرية إحدى أكبر الآفات في الملاعب الإسبانية، وقد وقع النجم البرازيلي ضحية لها في الكثير من المباريات وكانت له ردود فعل قوية أحيانًا، ولذا لم تصمت رابطة ليجا وتوجهت للمحاكم المدنية لإدانة المتهمين بالإساءة للاعبين.

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واليوم الخميس حكمت المحكمة في بالما دي مايوركا بالسجن لمدة 6 أشهر والمنع من دخول ملاعب الدوري الإسباني لمدة 18 شهرًا ضد المتهمين بالإساءة العنصرية لفينيسوس وتشوكويزي، إذ كان الأول قد تعرض للأمر خلال مواجهة مايوركا في 5 فبراير 2023 والثاني خلال مواجهة فريقه السابق، فياريال، ضد نفس الفريق.

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وقد أشاد تيباس بالحكم عبر منصة إكس، مؤكدًا أن الرابطة لعبت دورًا مباشرًا ومهمًا في الوصول لتلك الأحكام بعد دعمها الكبير للقضايا، ومهددًا كل العنصريين في ملاعب الدوري الإسباني بإحالة قضاياهم إلى المحاكم المدنية وإدانتهم جنائيًا.

يٌشار إلى أن الجناح النيجيري انتقل من فياريال إلى ميلان صيف 2023.