ثورة فينيسيوس تتواصل .. القبض على 4 أشخاص بسبب العنصرية الإلكترونية!

التصدي للعنصرية تطور بشكل ملفت

أحدث فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ثورة على صعيد التصدي للعنصرية في إسبانيا، إذ اختلفت إجراءات السلطات المسؤولة تمامًا بعد تعرضه للإهانات العنصرية في الملاعب وخارجها عما كانت قبله.

النجم البرازيلي وقع ضحية العنصرية مرارًا وتكرارًا في مباريات الليجا، وقد أحدث ردود فعل قوية في أغلب الحالات مما فرض ضرورة التصدي القوي لتلك الإساءات على المسؤولية، سواء في الرياضة أو الأمن، وقد حدث ذلك بالفعل من خلال حملة اعتقالات للمسيئين في الملاعب وقرارات عقابية قوية بحقهم.

الأمر لم يتوقف هنا، بل شهد نقلة نوعية أخرى هذا الشهر تمثلت باعتقال الشرطة لـ4 أشخاص قبل نحو 10 أيام بسبب تحريضهم على العنصرية ضد فينيسيوس عبر منصات التواصل الاجتماعي! تصرف قد يُوصف بالعنصرية الإلكترونية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة ريليفو الإسبانية أوضحت أن الشرطة بدأت تحقق بداية الشهر الجاري في حملة تحريض واسعة الانتشار عبر السوشيال ميديا ضد فينيسيوس قبل مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إذ حرضت تلك الحملة على الحضور إلى ملعب ميتروبوليتانو لتوجيه الإهانات العنصرية والمسيئة لنجم الملكي، وطالبت كذلك الجمهور بارتداء أقنعة خاصة لمنع التعرف عليهم في الملعب.

التحقيقات، التي انطلقت بعد شكوى من رابطة الدوري، حددت في النهاية مسؤولية 4 أشخاص عن تلك الحملة وقد جرى اعتقالهم بالفعل يومي 14 و15 أكتوبر السابقين ومازالت التحقيقات جارية معهم.