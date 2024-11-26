"يجادل حتى مع أختي وتعجبه نغمة العنصرية" .. مدرب إسباني يهاجم فينيسيوس وينصحه بتحمل الضربات العنيفة

"تقبل الأمر وستكون شخصًا محبوبًا"

انتقد المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بسبب شكواه الدائمة من تعرضه للهتافات والإهانات العنصرية خلال مواجهة المنافسين الملاعب الإسبانية.

وكان فينيسيوس ضحية للعنصرية في عدة مباريات بالدوري الإسباني، حتى أنه خرج في تصريحات سابقة، داعيًا لسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا، باعتبارها دولة عنصرية.

وقال كليمنتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يجب أن يحافظ فينيسيوس على هدوئه في الملعب، حتى إذا تعرض للضرب من المدافعين عليه أن يتحمل ويتقبل الأمر كجزء من اللعبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الجميع يعلم أن كرة القدم لعبة خشنة ودائمًا ما تشهد تدخلات عنيفة على اللاعب صاحب المهارات وكذلك هناك الكثير من القرارات التحكيمية الخاطئة، لذلك إذا لم تتحمل ذلك، لن تكون محبوبًا من الجماهير".

وأردف المدرب الإسباني: "لا شك أن فينيسيوس لاعب رائع للغاية ولديه قدرات ومهارات خاصة، لكنه يجادل دائمًا كل من في الملعب، يجادل لاعبي الخصم والحكم والجمهور، يجادل حتى مع أختي".

وختم: "فينيسيوس دائمًا ما يندد بالعنصرية، أعتقد أنه إذا فكر في تجاهل هذا الادعاء، فسيكون شخصًا محبوبًا من الجميع. إنها ليست مشكلة لون ونحن لسنا دولة عنصرية وهذا واضح جدًا. ما يحدث هو أنه ركز على الأمر بهذه الطريقة لأنه أثار اهتمامه وأعتقد أنه ليس جيدًا بالنسبة له".