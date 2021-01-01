صدفة أم تعمد .. ريال مدريد ومعاناة مع ركلات الجزاء

لا يحصل على ركلات جزاء واحتسب ضده الكثير

ركزت تقارير في الإعلام المدريدي على معاناة ريال مدريد مع ركلات الجزاء، سواء المحتسبة لصالحه أو عليه، في الموسم الحالي عقب لقاء إلتشي.

لقاء إلتشي شهد مطالبة من النادي الملكي بركلة جزاء لمصلحة سيرخيو راموس، ولكن حكم المباراة رفض احتسابها وأكد عدم وجود مخالفة. المزيد هنا.

صحيفة "ماركا" أوضحت أن الموسم الحالي يشهد معاناة للملكي مع ركلات الجزاء، إذ أنه من الأقل الفرق التي اُحتسبت لها ركلات جزاء بحصوله على ركلتين فقط.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد من ضمن الأقل حصولاً على ركلات الجزاء في الدوريات الخمس الكبرى مع بوردو، بيرنلي، جنوى، أرمينيا، ورين.

وأشار التقرير إلى أن آخر ركلة جزاء للفريق كانت في أكتوبر الماضي بالكلاسيكو وأثارت لغطاً كبيراً، أي أن مرت 21 مباراة على آخر ركلة جزاء لصالحه.

التقرير قال إن الفريق استحق ركلتي جزاء في مباراتي إلتشي وأتلتيكو مدريد، ولكن رغم ذلك لم يتدخل الفيديو ولم يقع احتساب المخالفتين رغم صحتهما.

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في المقابل، اُحتسبت سبع ركلات جزاء ضد ريال مدريد، ثاني أعلى الفرق، كما أنه سُجلت ضده ثلاثة في لقاء فالنسيا، وهو ما يعد أمراً قياسياً بحسب الصحيفة.

التقرير ختم أن في المقابل كان هناك أيضاً قرارات جدلية ضد الفريق لم تُحتسب، ولكن تعجبت كيف فريق بطابع هجومي مثل ريال مدريد ولا يقع احتساب ركلات جزاء لصالحه.