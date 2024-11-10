"اخترت رودري بالمركز الخامس" .. صحفي آخر يكشف عن أخطاء تصويت الكرة الذهبية!

الصحفي البنمي يكشف عن مفاجأة في التصويت!

كشف الصحفي البنمي كامبو إلياس إسترادا بصحيفة "Tiro al Gol"، عن الأخطاء التي واجهته خلال تصويته على أفضل لاعب في العالم لعام 2024، بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول".

وحصل على الجائزة لاعب الوسط الإسباني رودري، بينما احتل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الثاني خلفه، على الرغم من أن المؤشرات كانت تقول بأن الأخير هو الذي سيفوز بالجائزة.

وقال الصحفي البنمي خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان الأمر خطأي، للأسف واجهت مشاكل عند التصويت على المنصة المخصصة لذلك، عندما كنت أختار أفضل 10 لاعبين، وعندما حان وقت التحديث، وجدت أن التصويت تغير، مع تناثر الأرقام دون أي ترتيب بين أفضل 10 لاعبين اخترتهم".

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وأضاف: "اضطررت إلى تسجيل الدخول إلى المنصة أكثر من 3 مرات للتصويت، وهو الأمر الذي لم أتمكن من القيام به من خلال هاتفي المحمول، ولكن تمكنت من ذلك من جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وتمكنت من تحسين المشكلة وأعتقدت أنني لم أكن حذرًا في النهاية، وحان الوقت لإرساله، وأعتقد أنني أدخلت داني أولمو بدلًا من رودري".

وواصل: "لم يكن هذا الخطأ الوحيد، لأنه بعد هذا الأمر، كان هناك خطأ آخر، حيث أرسل لي رئيس تحرير المجلة عبر البريد الإلكتروني أسماء المرشحين للتأكد من تصويتي، وقلت له انه لا توجد مشكلة، ولم ألاحظ الخطأ إلا بعد أيام من إرسال البريد، حيث قرأته وقتها بعناية، لأنني كنت قد كتبت أسماء المرشحين في ورقة، لم يحدث لي هذا من قبل، تصويتي كان نزيهًا دون دعم أي فريق".

الصحفي تابع: "منذ البداية كان اختياري فينيسيوس جونيور في الصدارة، وبعده لامين يامال كنوع من التقدير لما قدمه النجم الشاب مع منتخب إسبانيا والتتويج بيورو 2024، ولم أفكر في رودري أن يكون ضمن أول 3 لاعبين، ووضعته في المركز الخامس، وبسبب الخطأ غير المقصود لم يظهر اسمه!".

لم يكن الصحفي البنمي هو الأول الذي يكشف عن خطأ في التصويت، حيث كشف الفنلندي يوها كانيرفا من صحيفة "إيلتا سانوما" عن ارتكاب خطأ مماثل، حيث قال: "اختياري كان فينيسيوس في المركز الأول ولكن الخطأ الفني وضع رودري في الصدارة، ولهذا سأستقيل من لجنة تحكيم الكرة الذهبية".