فينسيوس: بنزيما يسبق الجميع بتفكيره

يحكي موقفًا يوضح دور بنزيما القيادي..

أعرب فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن امتنانه الكبير لزميله كريم بنزيما، مؤكدًا على أن الفرنسي هو أكثر من دعمه وساعده منذ وصوله إلى النادي الملكي.

وانضم فينسيوس إلى الريال في صيف 2018 قادمًا من فلامنجو، ومع وصول زين الدين زيدان إلى قيادة الميرينجي صار ضلعًا أساسيًا في كتيبته.

الدولي البرازيلي في تصريحات إعلامية عن رحلته في الريال أكد على أن البنز هو أكثر من دعمه، حيث قال "أنا ممتن له، لقد ساعدني منذ اليوم الأول وقدم لي المشورة حول كيفية اتخاذ قرار أفضل.".

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كما أضاف "كلما لعبنا معًا أخبرني أن أكون هادئًا ومركزًا. في مباراة أتلتيكو، فقدت الكرة كثيرًا، فأخبرني أن أغير مركزي لبضع دقائق حتى يقل الضغط وأستعيد الثقة ثانيةً.".

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واستطرد "لقد قمنا بذلك ونجح بصورة مثالية، لديه الخبرة الكبيرة فهو يلعب في مدريد منذ أكثر من عقد، لذلك فهو امتياز بالنسبة لي أن أتعلم منه.".

وتحدث صاحب الـ19 عامًا عن ناديه وسعادته فيه، فقال "من الصعب حقًا أن تصف الجودة التي يتمتع بها ريال مدريد، حتى عقلية اللاعبين هنا مختلفة تمامًا. لدينا عقلية الانتصار، فالجميع يريد أن يحقق كل شيء.".

وأتم عند سؤاله عن الأفضل "مارسيلو مهاري للغاية ومميز في التحكم بالكرة، أما بنزيما فهو يفكر لمدة 10 ثواني قبل الجميع.".

يذكر أن فينسيوس قد شارك هذا الموسم رفقة النادي العاصمي في 28 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع ثلاثة، ولعل المباراة الأبرز له على الإطلاق كانت في الكلاسيكو أمام برشلونة قبل توقف الكرة بسبب فيروس كورونا.