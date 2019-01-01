فينجر: من الممكن أن أكون مدربًا لباريس سان جيرمان

مدرب آرسنال السابق أرسين فينجر يتحدث عن احتمالية تدريبه لباريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الفرنسي أرسين فينجر حول احتمالية تدريبه لباريس سان جيرمان مستقبلًا، حيث طرح هذا كاحتمال ممكن حدوثه.

وتحدث فينجر في مقابلة مع صيفة لو باريزيان، وكان الحوار حول مسيرته الذهبية في آرسنال وخططه المستقبلية التي من الممكن أن يأخذها.

وكان فينجر قد أصبح أبرز المرشحين من أجل خلافة توماس توخيل في باريس سان جيرمان.

وقال فينجر حول ذلك: "اليوم أفتقد المنافسة والتحديات، منذ أن تركت آرسنال في نهاية الموسم الماضي وأنا أمر بهذه الحالة"

وأضاف: "في نفس الوقت أستطيع على عكس الماضي قضاء وقت مع أصدقائي ومع العائلة والأشخاص الذين أحبهم"

وتابع: "في الماضي حتى عندما كنت أجلس مع الأصدقاء والعائلة كنت أحضر جسديًا فقط، عقلي كان مشغولًا دائمًا بالتحضير للمباريات المقبلة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ أبريل ٢٠١٩

وحول منتخب فرنسا قال فينجر: "المنتخب الآن في وضع جيد، ديدييه ديشامب يقوم بعمل جيد واللاعبون أصبحوا في حالة ألفة معه"

أما عن باريس سان جيرمان قال فينجر: "مشروع باريس سان جيرمان رائع ويعمل وفق خطط مدروسة"

وأضاف: "توماس توخيل هو المدرب الحالي لفريق العاصمة الفرنسية، وهو يعمل بشكل جيد بغض النظر عن أي أحاديث أخرى"

وتابع: "من الممكن أن أصبح مدربًا لباريس سان جيرمان مستقبلًا، الأمر يحتمل التفكير ولكنه ليس الآن"

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يذكر أن أرسين فينجر كان قد درب موناكو في فرنسا قبل أن تبدأ حقبته التاريخية مع آرسنال.