فينجر: اللعب بدون جمهور سيُدمر كرة القدم

يراها فكرة جيدة على المدى القصير

حذر أرسين فينجر مدرب آرسنال الأسبق، من استمرار إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور، حيث يرى ذلك أحد العوامل التي قد تدمر اللعبة بشكل كامل.

النشاط الرياضي توقف في شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، وصل للعديد من الرياضيين في مختلف أنحاء أوروبا.

الحياة عادت للملاعب من جديد، أمس السبت، حيث تم استئناف مسابقة الدوري الألماني بدون جمهور، مع ترقب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا للسير على نفس المنوال.

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ومن جانبه قال فينجر في تصريحات تليفزيونية:"اللعب بدون جمهور سيدمر كرة القدم، عدم وجود مشجعين في الملعب سيضر اللعبة بشكل كبير على المدى البعيد".

وأضاف مدير التطوير بالاتحاد الدولي:"ربما نلجأ للأمر كحل قصير الأجل، لأنها الطريقة الأفضل للخروج من الأزمة الحالية واستكمال هذا الموسم، لا يجب اتخاذ أي مجازفة صحية تؤثر على الجميع، حيث لا نضمن سلامتنا 100% حتى منتصف يوليو".

وأما عن السماح بـ5 تبديلات:"قرار منطقي لأن ضغط المباريات سيزيد، من الصعب الحكم في البداية، ولكن رأيي أنها فكرة جيدة جداً خاصة للفرق الصغيرة التي لا تمتلك عدد كبير من اللاعبين الجاهزين".

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جدير بالذكر أن الشكل الحالي يشير إلى اقتراب عودة الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي في منتصف يونيو القادم، بعد عودة اللاعبين للتدريبات في مجموعات خلال شهر مايو الجاري.