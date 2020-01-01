فينجر الحزين يعترف: كنت أعرف أن جنابري سيصبح لاعبًا كبيرًا

كنت يائسًا بسبب الإصابات

كشف آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لنادي آرسنال إنه كان حزينًا للغاية عندما قرر سيرج جنابري الرحيل عن صفوف فريقه في 2016.

كان الجناح الألماني قد انضم إلى شباب آرسنال في 2011 قادمًا من شتوتجارت، لكنه كافح ليثبت نفسه مع الفريق الأول بعد 18 مباراة فقط.

وبعد فشل فترة الإعارة مع وست بروميتش موسم 2015، انضم جنابري إلى فيردر بريمن بشكل دائم في عام 2016 قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ بعدها بعام واحد.

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وحول ذلك، قال فينجر إنه يشعر بالأسف من رحيل جنابري عن آرسنال، حيث كان يائسًا من إمكانية استمراره مع الفريق قبل أن يرحل عنه نهائيًا.

وأضاف في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "دعونا لا ننسى جنابري وما يقدمه، لقد اشتريته حين كان يبلغ من العمر 15 عامًا من شتوتجارت وأصيب كثيرًا مما عطله"

وتابع: "كنت أعلم منذ البداية أن إمكانيات جنابري تؤهله ليكون لاعبًا كبيرًا، هذا كان واضحًا بصورة كبيرة منذ أن كان لاعبًا صاعدًا وقبل أن ينضم إلى آرسنال"

وأردف: "إنه مبدع حقًا، يمكنه تسجيل الأهداف بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى، يمتلك القوة والاختراق الجيد، بالإضافة إلى كونه ذكيًا جدًا في تحركاته"

وأكد: "لقد تركناه يرحل على سبيل الإعارة إلى وست بروميتش ألبيون ولم يلعب أي مباراة، ثم عاد، ثم أصيب، وحينها كنت يائسًا في 2016 من بقائه مع آرسنال بعد كل ما حدث"

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يذكر أن جنابري قد تألق هذا الموسم مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، وأصبح أحد أبرز اللاعبين الشباب في العالم.