فينجر: أوزيل يعيش بمنطقة الراحة وأرسنال يحتاج 100 مليون لتعويضه

المدرب الفرنسي يتحدث عن كواليس قيامه بالتجديد لمسعود أوزيل قبل انتهاء عقده بستة أشهر



يعتقد أرسن فينجر المدرب السابق لأرسنال، أن تجديد عقد مسعود أوزيل مع المدفعجية تركه بما أسماه بـ"منطقة الراحة".

أوزيل كان على وشك الرحيل عن أرسنال في يناير 2018، لكن النادي اللندني قرر التجديد له براتب أسبوعي يصل لـ350 ألف جنيه استرليني.

أرسنال وقتها خسر أليكسيس سانشيز، ولم يرد المجازفة بالتخلي عن نجم آخر بمنتصف الموسم.

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الآن اللاعب خارج حسابات المدرب الجديد أوناي إيمري، وتم استبعاده عن معظم مباريات الفريق هذا الموسم، وسط زيادة للتكهنات حول رحيله.

وقال فينجر عن موقف أوزيل:"مدة العقد لا تعني شيء مع تشكيل الفريق ولكن هناك بعض الحالات الخاصة".

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يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وأضاف:"الجميع يعتقد أنك إذا وقعت مع لاعب جيد لخمس سنوات سيلعب بنفس المستوى طوال فترة عقده، ولكن هذا غير صحيح أحياناً يتدربون ويقدمون أفضل ما عندهم، وأوقات أخرى تراهم بمنطقة الراحة".

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وتابع الفرنسي:"لديه عقد مستمر مع النادي، المشكلة أنه إذا أردت التعاقد مع بديل له ستحتاج 100 مليون جنيه استرليني، لأن هذا سعر اللاعبين من نوعيته، لذا سيكون الخيار أمامك التجديد له والاكتفاء براتبه دون دفع أي مبلغ، أو دفع قيمة كبيرة لتعويضه بشخص مناسب".

ويستعد أرسنال لخوض مواجهة حاسمة أمام باتي بوريسوف البيلاروسي الخميس القادم، في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

مباراة الذهاب غاب عنها أوزيل، وسط مطالب بمشاركته في الإياب الذي يحتاج خلاله المدفعجية لتعويض الخسارة خارج الأرض بهدف نظيف.