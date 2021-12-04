"فينجادا أساء لنفسه، وسامي الجابر لا يُقارن بماجد عبد الله، بل بعبيد الدوسري"

أكد الناقد الرياضي "جمال عارف" أن نيلو فينجادا المدير الفني السابق لمنتخب السعودية أساء لنفسه أولًا بالحديث عن تدخلات في عمله خلال فترة تواجده مع الأخضر.

كانت الأيام الأخيرة قد شهدت تداول نشطاء لمقاطع فيديو تُظهر المدرب البرتغالي وهو يتحدث عن فترة عمله مع الأخضر، وقد أكد وجود تدخلات من المسؤولين في اختياراته للاعبين وهو ما دفعه للرحيل.

ماذا قال فينجادا عن عمله مع المنتخب السعودي؟

فينجادا أوضح خلال حديثه أن أحمد عيد رئيس اتحاد كرة القدم السعودي آنذاك أمره بإشراك سامي الجابر دومًا في المباريات، موضحًا أن ذلك الضغط القوي جعله يستبعد نجم الهلال من حساباته.

وأضاف "أحمد عيد، الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم، كان يمنحني أمرًا بإشراك سامي الجابر بصورة أساسية دائمًا، في كل وقت، وإذا أردت الدفع بفهد المهلل، يأمرني بأن يكون ذلك على حساب عبيد الدوسري".

وأضاف: "أنا المدرب، إذا جاء للحديث معي ومناقشتي في اختياراتي قائلًا على سبيل المثال (نريد أن نفوز، مستر فينجادا لماذا لا تفكر في سامي الجابر؟)، لكنه كان يضغط عليّ، وهذا ما رفضته، لأن أنا صاحب القرار، أريد الدفع بأي لاعب في أي وقت، لم يأتي أحد لي ويقول لي (من فضلك ادفع بالجابر!)، دائمًا كان يخبرونني بالأمر المباشر".

وقد أثارت تلك التصريحات ضجة كبيرة وجدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي، وقد نفاها البعض تمامًا فيما رآها البعض الآخر تدعم فكرة سطوة الهلال على كرة القدم السعودية.

ماذا قال جمال عارف عن تصريحات فينجادا، والمقارنة بين ماجد عبد الله وسامي الجابر؟

الناقد الرياضي المخضرم تحدث خلال برنامج "أكشن مع وليد" عن تلك التصريحات، مؤكدًا أنها تُسيئ أولًا لفينجادا نفسه، بقوله "لست مع تدخل المسؤولين في تشكيل المنتخب، لكن أحيانًا أتقبل هذا الأمر إن كان هناك اتفاق بين الجميع على أهمية لاعب ما وخاصة إن كان الأمر يتعلق بمباراة حاسمة".

أضاف "بالنسبة إلى فينجادا، تصريحاتك تلك تحمل إساءة لك أنت أولًا، أنت لو مدرب تحترم نفسك وتاريخك ومهنتك .. كيف تقبل بتدخلات في عملك؟ وبعدها تستمر في عملك مع أولئك المسؤولين وتتناقش معهم ومن ثم تأتي لتتحدث عن الأمر بعد 25 عامًا؟".

من ثم انتقل عارف إلى المقارنة بين نجمي النصر والهلال، قائلًا "ماجد عبد الله ومقارنته مع سامي الجابر كلام غريب، ماجد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الآسيوية وليس فقط السعودية، لا يوجد له شبيه ولم يأت حتى الآن أي مهاجم سعودي مثله، بل حتى لم يدخل السعودية أي مهاجم أجنبي مثله، ربما عبد الرزاق حمدالله اقترب كثيرًا من مستواه لكن لم يصل له".

جمال عارف: المدرب فينجادا لو يحترم نفسه فلن يقبل التدخل .. ماجد عبدالله مافي مثله ولا يمكن أن نقارنه مع سامي الجابر.. الجابر أفضل من عبيد الدوسري



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أتم "سامي الجابر مهاجم ممتاز وذكي ويُجيد استغلال أنصاف الفرص، أحد أفضل المهاجمين، لكن لا يُقارن بماجد عبد الله بل عبيد الدوسري، هو مثلًا أفضل من الدوسري".

يُشار إلى أن فينجادا تولى مهمة تدريب الأخضر في نوفمبر 1996 ورحل بعد 11 شهرًا تقريبًا، وقد قاد المنتخب في 25 مباراة، فاز في 16 منها وخسر 3 وتعادل في 6، وتُوج معه بكأس آسيا 1996.

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