فينالدوم وديباي في برشلونة بدلًا من تياجو ولاوتارو .. استسهال فني أم قرارات صائبة؟

الثنائي جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي على رأس طلبات رونالد كومان في برشلونة، فما أسباب إصراره عليهما؟

تشير كل الأنباء في الصحف الإسبانية والأوروبية لرغبة رونالد كومان في الحصول على الثنائي جورجينيو فينالدوم من صفوف ليفربول وممفيس ديباي من نادي ليون.

الأخبار ليست هي التي تنتظرها جماهير برشلونة بعد ذلك الموسم المحبط على كل المستويات، الذي انتهى بكارثة محققة بعد الخسارة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جماهير برشلونة اعتادت كل عام على سماع أسماء أكبر بشكل واضح وانتظار صفقات من طراز خاص، حتى لو لم تكن تلك الصفقات تتم في النهاية.

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على سبيل المثال فهؤلاء الذين انتظروا عودة نيمار في الموسم الماضي، وشاهدوا انضمام جريزمان وكوتينيو وعثمان ديمبيلي وغيرهم تواليًا الآن في انتظار انضمام لاعب فشل في مانشستر يونايتد وتألق في الدوري الفرنسي، وآخر سيتم الـ 30 من عمر قبل انتصاف الموسم الجديد.

لكن ما سر إصرار المدرب الجديد رونالد كومان على هذا الثنائي تحديدًا في ظل احتياج برشلونة للتدعيم في مراكز عديدة على رأسها قلب الدفاع والظهيرين؟

ذلك هو ما سنحاول الوصول لإجابته في الأسطر المقبلة، لنعرف إذا ما كان ذلك القرار سيئًا في النهاية من كومان أم مجرد استسهال فني من مدرب منتخب هولندا السابق؟

ماذا يعني فينالدوم لكومان؟

"فينالدوم يلعب في أحد الفرق العظيمة، ولديه خبرة كبيرة في منتصف الملعب، كما أن امكانياته متعددة ويستطيع اللعب بشكل جماعي ولا يرى نفسه أهم من أي لاعب في الفريق، ويحاول أن يجعل من حوله أفضل طوال الوقت".

كانت تلك هي تصريحات المدرب رونالد كومان عن جورجينيو فينالدوم وهو يعمل في تدريب منتخب هولندا، بعد توليه للمهمة بشكل مباشر.

تصريحات كومان تظهر بشكل واضح حب كومان لشخصية فينالدوم الفنية في الملعب وخارجه ولطريقة تعامله مع زملائه في الفريق.

فينالدوم أم تياجو؟

يتساءل البعض، إذا ما كان تياجو ألكانتارا متاحًا في سوق الانتقالات، وبقيمة مالية في متناول برشلونة فلماذا لا يذهب النادي الكتالوني لضم ذلك اللاعب الذي قالوا عليه في أحد الأيام الخليفة الشرعي لتشافي هيرنانديز؟!

السؤال منطقي وفي محله في ظل افتقاد برشلونة لشخصيته المعتادة التي صنعت أمجاده في السنوات الماضية؟ لكن السؤال الأهم، هل الوقت مناسب لمثل تلك الصفقة؟

الإجابة ستكون بكل تأكيد لا، فواحدة من المشاكل الواضحة في وسط ملعب برشلونة في السنوات الأخيرة هي غياب التنوع بعد رحيل تشافي وإنييستا، والفشل في تعويضهما.

النادي يملك في الوقت الحالي فرينكي دي يونج، وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وميراليم بيانيتش، وجميعهم يتشابهون في خاصية الخروج بالكرة والمهارة عند حملها، وهي نفس الأمور التي تميز تياجو ألكانتارا، فلماذا تذهب لسوق الانتقالات وتدفع بعض الملايين من أجل ضم لاعب لديك من نوعيته أكثر من حاجتك في الأساس؟ حتى لو كانت جودته أعلى من العناصر التي تمتلكها؟

صحيفة سبورت 📰



الاتفاق تم بين برشلونة وجيورجينو فينالدوم 🤝



عقد لمدة 3 سنوات 3️⃣



ليفربول سيحصل على ما قد يصل لـ20 مليون يورو نظير الاستغناء عن الهولندي 💸 pic.twitter.com/V2QdL8ZrmL — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2020

أما فينالدوم فمن نوعية أخرى تمامًا، وقادم من بطولة أكثر قوة بشكل واضح وهي الدوري الإنجليزي، ومزاياه بالنسبة لكومان هي بدنية بحتة في وسط ملعب كتالوني يعاني في كل مواجهة وإلتحام بدني منذ سنوات.

لذلك ضم اللاعب كان ضرورة بالنسبة للمدرب الهولندي، ويسعى جاهدًا لحسم صفقته في أسرع وقت حتى يكون معه بداية من الموسم الجديد.

ممفيس ديباي أم لاوتارو مارتينيز؟

فنيًا فالثنائي يتشابهان عندما يتواجدان داخل منطقة الجزاء، فكلاهما يفضل استخدام جسده ويستطيع اللعب بشكل جيد وظهره لمرمى الفريق الخصم.

لكن ديباي يتميز في جانب واحد وهو خطورته خارج منطقة الجزاء، فهو في الأساس جناح يفضل التواجد على الخط ومنه يقطع لقلب الملعب وهنا تظهر الخطورة الحقيقية له.

وفي منتخب هولندا صنع وسجل العديد من الأهداف بتلك الطريقة، بالرغم من أن معظم أهدافه تحت قيادة رونالد كومان جاءت عندما لعب كرأس حربة.

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فوق ذلك، فكومان يعرف ديباي جيدًا سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مما يعطينا إيحاء أن الرجل يفضل اللاعب فقط من أجل راحته على المستوى الفني، ويرفض المخاطرة بالتعامل مع لاعب آخر للمرة الأولى.

لكن هناك ميزة أخرى لا يمكن غض النظر عنها فيما يتعلق بقدوم ديباي لبرشلونة لو تم، فالنجم الهولندي هو الجناح الأيسر الصريح الأول الذي يدخل برشلونة منذ رحيل نيمار، فهل ينجح أخيرًا في تعويضه؟