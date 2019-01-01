فينالدوم: لم أتحدث مع أحد بشأن تمديد عقدي في ليفربول

تعرف على تصريحات فينالدوم بشأن مستقبله مع الريدز

أكد جورجينيو فينالدوم، متوسط ميدان ليفربول، أنّه لم يتواصل بعد للحديث مع المسؤولين في الريدز لأجل تمديد فترة التعاقد.

ليفربول منح عدد من اللاعبين عقدًا طويل الأمد وعلى رأسهم ساديو ماني ومحمد صلاح.

وقال الهولندي في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "لا، لم أتحدث مع أحد بشأن عقدي، وسوف انتظر ما الذي سيحدث".

وتابع: "وقعت من قبل عقدًا يمتد لخمس سنوات ولم ينتهي بعد وتركيزي في الوقت الحالي على تقديم أفضل ما لديّ لأجل هذا الفريق وقضية التمديد ليست في يدي".

لاعب نيوكاسل السابق غاب عن 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي رفقة ليفربول، كما أنّ عقده ينتهي في 2021.

"أي خصم سيكون صعبًا.. ليس فقط رونالدو ويوفنتوس" - بيكيه 🗨️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jG3vEFTB3g — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

وأردف: "أياكس وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولو لعبنا ضده ستكون فرصة رائعة، إنّه فريق يضغط بطريقة مميزة وأسلوب لعبه يناسبنا تمامًا ونستطيع اللعب أمامهم".

واختتم: "مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي ستكون صعبة لأنّه فريق يبحث عن نقاط المباراة لتجنب الهبوط ويجب أن نكون في كامل تركيزنا لهذا اللقاء".

ليفربول وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ الألماني كما يحتل المركز الثاني في البريميرليج خلف مانشستر سيتي.