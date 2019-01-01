فيلينروذر: رونالدو هو الأفضل في العالم

حارس مرمى نادي شالكة يتحدث عن نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال تيمون فيلينروذر حارس مرمى نادي شالكة إن كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

وكان فيلينروذر قد تحدث من قبل عن كريستيانو رونالدو لأول مرة في 2015، أي منذ 4 سنوات من حديثه الثاني عنه في هذه الأوقات.

وامتدح فيلينروذر رونالدو حينها قبل مواجهة ريال مدريد أمام شالكة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تواجه فيها الثنائي لأول مرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وقال فيلينروذر: "اللعب أمام رونالدو شيء مميز، هو تحدٍ لأي مدافع أو حارس مرمى من أجل إثبات قدرته على إيقاف خطورة لاعب مثله"

وأضاف: "كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي، هو يمتلك جميع الصفات التي لا أحب مواجهتها كحارس مرمى"

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يذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ريال مدريد مقابل حوالي 117 مليون يورو.