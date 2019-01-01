فيلانويفا: عازمون على تقديم صورة جيدة عن الاتحاد أمام الريان

العميد في مواجهة صعبة أمام الرهيب، الذي يحتاج الفوز للحفاظ على حظوظه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد كارلوس فيلانويفا؛ محترف اتحاد جدة السعودي، على إصرار فريقه على العودة من قطر بالثلاث نقاط أمام الريان، وإن كان قد وصف اللقاء بالصعب.

ويحل النمور غدًا الثلاثاء، ضيوفًا على الريان باستاد جاسم بن حمد، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

فيلانويفا قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا كما هو الحال للخصم، لكننا لن نتنازل عن الثلاث نقاط، لأن الفوز غدًا سيساعدنا في تجاوز دور المجموعات والتأهل للدور المقبل".

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وأضاف: "عازمون على تقديم صورة جيدة في اللقاء والعودة إلى جدة بالعلامة الكاملة".

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما يحل الريان أخيرًا بثلاث نقاط.

أما صدارة المجموعة فيحتلها الوحدة الإماراتي بتسع نقاط، ويأتي لوكوموتيف الأوزبكي ثالثًا بأربع نقاط.