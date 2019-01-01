سييرا: لم نعد لمواجهة الريان بالأسلوب الأمثل

اتحاد جدة في طريقه للتأهل، حيث يحل ثانيًا بسبع نقاط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يأمل التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن يكون فريقه في حالته عند مواجهة الريان القطري، بعدما خاض مباراة قوية منذ أيام أمام التعاون.

العميد خسر في الثاني من مايو الجاري لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحل النمور غدًا الثلاثاء، ضيوفًا على الريان باستاد جاسم بن حمد، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سوزا: سأريح اللاعبين أمام الاتحاد.. هدفنا كأس الأمير وليس آسيا

سييرا قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لم نعد للمباراة بشكل جيد، بسبب خوضنا لمباراة التعاون منذ أيام قليلة، والإعداد لم يكن بالأسلوب الأمثل، لكن نتمنى تقديم مباراة تليق باسم الاتحاد".

وأضاف: "حظوظ التأهل تكون مرتبطة بالنتائج الإيجابية، وكلما تحسنت زادت حظوظنا في التأهل، وهو ما نسعى لفعله، لن نفرط في الفوز أمام الريان".

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما يحل الريان أخيرًا بثلاث نقاط.

أما صدارة المجموعة فيحتلها الوحدة الإماراتي بتسع نقاط، ويأتي لوكوموتيف الأوزبكي ثالثًا بأربع نقاط.